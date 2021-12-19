Прошедшие вакцинацию американцы могут свободно путешествовать

13:45 03 Апрель Киев, Украина

Как сообщило агентство Associated Press, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) позволил всем, кто прошел полную вакцинацию против коронавируса, путешествовать по стране без прохождения тестирования на коронавирус и не отправляясь на самоизоляцию.

В тоже время, директор CDC Рошель Валенски призвала к осторожности и сказала, что она "выступает против обычных поездок в целом", учитывая рост числа заболевших.

По данным CDC, более 100 миллионов человек в США (около 30% населения) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения последней необходимой дозы.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление полноценных туристических путешествий за границу возможно лишь после завершения вакцинации населения от коронавируса.