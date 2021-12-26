Прощание с принцем Филиппом и минута молчания в Британии

11:44 17 Апрель Киев, Украина

В Великобритании проходят траурные мероприятия, связанные с кончиной герцога Эдинбургского принца Филиппа. Сегодня, 17 апреля, вечером Британия замрет в общенациональной минуте молчания, что станет частью церемонии прощания с принцем Филиппом. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Twitter.

Отмечается, что минута молчания будет объявлена в 17 часов по киевскому времени.

"Частью церемонии прощания с Его Королевским Высочеством Принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, станет общенациональная минута молчания в Британии, которая состоится 17 апреля в 17:00 по Киеву", - говорится в посте.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля. Свои последние дни герцог Эдинбургский провел в Виндзорском замке. До его похорон в Британии длится национальный траур.