Пропагандисты РФ запустили фейк о "расстреле" мигрантов в Прилуках, подставив Беларусь

20:46 01 Декабрь Киев, Украина

В сети Интернет российские пропагандисты начали тиражировать, снятое тепловизионной камерой видео расстрела группы лиц «в украинском городе Прилуки».

Изначально видео появилось в социальных сетях, откуда молниеносно перекочевало во всероссийские СМИ. Пропагандисты утверждают, что

на кадрах запечатлен «расстрел украинскими пограничниками группы беженцев».

«Доказательством» того, что события происходят именно в украинском городе Прилуки в Черниговской области, пропагандисты называют

надпись «PRILUKI» в верхнем левом углу видео, снятого в инфракрасном диапазоне.

Однако в определенный момент у представителей российских спецслужб, сваявших этот нелепый фейк , что-то пошло не так. Видимо, в школе большинство из них действительно прогуливали уроки географии. Ведь, как показывают события в Крыму и на Донбассе, россияне не способны не только ориентироваться на местности, отчего регулярно «теряются» на украинской территории, но и элементарное пользование сервисом Google maps для них — неподъемное бремя.



Дело в том, что Прилуки, в районе которых и были, судя по всему, сняты кадры расстрела мигрантов — это приграничное село в Брестской

области Беларуси.

Собственно, в этом районе и происходят последние события гибридной атаки мигрантами со стороны «Союзного государства» на Европейский союз. Поэтому, кадрам с расстрелом белорусскими пограничниками мигрантов, которые российские пропагандисты сами же резво распространили, на скорую руку склепав нелепейший фейк об «украинских Прилуках», удивляться не приходиться. В отличии от удивления темпам, которыми деградируют российские спецслужбы. Собственно, их представители сами же констатируют это в своих Telegram-каналах.

Например, офицер отряда психологических операций севастопольской разведывательной бригады ВС РФ «Уразметов», осознав всю эпичность фейка, написал в своем Telegram не что иное, как: