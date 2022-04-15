Пропагандистка Симоньян призвала ввести в России жесткую цензуру

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила убрать из Конституции России статью о запрете цензуры. По ее словам, свобода слова приведет к «развалу страны».
Симоньян заявила, что внести в Конституцию статью о запрете цензуры Россию заставил Запад, у которого при этом «цензура цветет махровым цветом». Она добавила, что свобода слова «вообще-то не в нашей исторической традиции».
Симоньян назвала «чушью собачьей» заявления представителей Запада о том, не может быть развитой экономики там, где нет развитой политической системы, и призвала брать пример с Китая.
По мнению Симоньян, введения цензуры «ждут все» россияне, и сейчас самое время «пересмотреть вообще все», что связано с информационной и культурной политикой страны.
Сейчас свобода слова декларируется только в Конституции РФ, а на деле ее нет вообще. Уничтожены последние очаги свободы слова — например, независимые СМИ.
А что дальше... запрет на смех?
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