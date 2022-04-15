Пропагандистка Симоньян призвала ввести в России жесткую цензуру

19:59 15 апреля Киев, Украина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила убрать из Конституции России статью о запрете цензуры. По ее словам, свобода слова приведет к «развалу страны».

"Было два периода в истории России, когда у нас не было или почти не было цензуры: это период с 1905 по 1917 год и период Перестройки и последующих 90-х. Мы помним, чем это кончилось. Оба раза это кончилось развалом страны. Потому что не может большое государство существовать без контроля над информацией", - заявила Симоньян

Симоньян заявила, что внести в Конституцию статью о запрете цензуры Россию заставил Запад, у которого при этом «цензура цветет махровым цветом». Она добавила, что свобода слова «вообще-то не в нашей исторической традиции».

"Цензура изначально возникла на Руси еще до того, как возникли какие бы то ни было известные письменные памятники, из которых первый — «Слово о полку Игореве». Цензура существовала и до него. Это цензура, которая оберегала от еретичества, например", - сказал Симоньян.

Симоньян назвала «чушью собачьей» заявления представителей Запада о том, не может быть развитой экономики там, где нет развитой политической системы, и призвала брать пример с Китая.

"Нравится вам экономика Китая? Мне вот нравится. Там что, есть какая-то свобода политической и информационной жизни страны? Ее близко нет и не было когда. Может, и неплохо?", - заявила пропагандистка.

По мнению Симоньян, введения цензуры «ждут все» россияне, и сейчас самое время «пересмотреть вообще все», что связано с информационной и культурной политикой страны.

Сейчас свобода слова декларируется только в Конституции РФ, а на деле ее нет вообще. Уничтожены последние очаги свободы слова — например, независимые СМИ.

А что дальше... запрет на смех?