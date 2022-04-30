Пропаганда в пользу "Талибана": МВД Афганистана задержало четырех журналистов

21:26 27 июля Киев, Украина

Журналисты были задержаны афганскими правоохранителями после посещения района, захваченного боевиками радикальной организации "Талибан".





По данным Об этом сообщает ArianaNews во вторник, 27 июля.По данным МВД Афганистана , три репортера радиостанции Миллат чаг и оператор агентства Синьхуа посетили район Спин-Болдак.

"Журналисты задержаны из-за ведения пропаганды в пользу "Талибана", – заявил представитель министерства Мирваис Станекзай.

По словам чиновника, Афганистан соблюдает свободу слова, но любой, кто пропагандирует "в пользу врага и террористов и против национальных интересов Афганистана, нарушает закон".