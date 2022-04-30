Пропаганда в пользу "Талибана": МВД Афганистана задержало четырех журналистов

21:26 27 июля Киев, Украина

Журналисты были задержаны афганскими правоохранителями после посещения района, захваченного боевиками радикальной организации "Талибан". 
 
Об этом сообщает ArianaNews во вторник, 27 июля.

По данным МВД Афганистана, три репортера радиостанции Миллат чаг и оператор агентства Синьхуа посетили район Спин-Болдак.
"Журналисты задержаны из-за ведения пропаганды в пользу "Талибана", – заявил представитель министерства Мирваис Станекзай.
По словам чиновника, Афганистан соблюдает свободу слова, но любой, кто пропагандирует "в пользу врага и террористов и против национальных интересов Афганистана, нарушает закон".

Правоохранители проведут расследование в отношении журналистов.

В свою очередь правозащитная организация Amnesty International выразила озабоченность в связи с задержанием репортеров в Кандагаре и призвала освободить их.

Ранее во вторник стало известно, что талибы обесточили столицу Афганистана. В результате подрыва опор линий электропередач обесточены несколько провинций, в том числе Кабул.

Из-за боевых действий власти Афганистана ввели комендантский час в 31 провинции страны на фоне растущей угрозы безопасности.