Прокуратура Аргентины обвинила врача Марадоны в убийстве

06:24 30 ноября Киев, Украина

39-летнему врачу Леопольду Луке предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве футболиста Диего Марадоны.

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.



Врач подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которые усомнились в действиях и квалификации Луке.



Марадона был похоронен в четверг после частной церемонии, где присутствовало всего два десятка человек. Он умер от сердечного приступа в доме за пределами Буэнос-Айреса, где восстанавливался после операции на мозге 3 ноября. Он страдал от целого ряда медицинских проблем, некоторые из которых были связаны со злоупотреблением наркотиками и алкоголем.



