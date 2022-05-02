Прокремлевские пропагандисты готовит граждан рф к ядерной войне

Сжав сетку вещания до беспрерывного марафона военных ток-шоу, прокремлевские пропагандисты резко усилили призывы к использованию ядерного оружия, объясняя миллионам граждан рф, что "третья мировая вероятна и не беспроигрышна".
Включенной в санкционные списки Запада, Симоньян не впервые доверяют быть рупором самых воинственных планов Кремля. В январе 2021 года она де-факто анонсировала силовой сценарий в Украине, обратившись с призывом: «Россия-матушка, забери Донбасс домой!».
Теперь же Симоньян объясняет, что неудача с демилитаризацией Украины, где очевидно буксует военная кампания, не заставит Владимира Путина «сложить лапки».
Теперь же Симоньян объясняет, что неудача с демилитаризацией Украины, где очевидно буксует военная кампания, не заставит Владимира Путина «сложить лапки».
На «России 1» тем временем идут дальше, обещая, что европейские столицы превратятся в пыль раньше, чем кто-либо опомнится.
Гость Скабеевой, депутат от ЛДПР Алексей Журавлев, предложил целиться в Лондон.
На предостережения о том, что «в такой войне не выживет никто», Журавлев ответил, что «Сармат» ракета «не сбиваемая».
С точно такой же инициативой в Twitter выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Мы предупреждали об ударах по центрам принятия решений. Но они принимаются не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Бонне. Хотят удары по ним?»
Успехи пропаганды по введению населения в военный гипноз колоссальны: согласно «Левада-центру», почти 70% считают, что дела в стране идут "в верном направлении". Но пока россияне упиваются державной эйфорией, у тех, кто ближе к Кремлю, начинают дрожать коленки.
Некоторые в российских элитах всерьез напуганы, что Путин действительно решится использовать последний, ядерный козырь, рассказали Bloomberg источники среди кремлевских инсайдеров. По их словам, президент отказывается слушать предостережения, сжал и без того узкий круг советников и уверен, что народ готов страдать ради его представления национального величия.
Успехи пропаганды по введению населения в военный гипноз колоссальны: согласно «Левада-центру», почти 70% считают, что дела в стране идут "в верном направлении". Но пока россияне упиваются державной эйфорией, у тех, кто ближе к Кремлю, начинают дрожать коленки.
Некоторые в российских элитах всерьез напуганы, что Путин действительно решится использовать последний, ядерный козырь, рассказали Bloomberg источники среди кремлевских инсайдеров. По их словам, президент отказывается слушать предостережения, сжал и без того узкий круг советников и уверен, что народ готов страдать ради его представления национального величия.
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