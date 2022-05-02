Прокремлевские пропагандисты готовит граждан рф к ядерной войне

08:38 02 мая Киев, Украина

Сжав сетку вещания до беспрерывного марафона военных ток-шоу, прокремлевские пропагандисты резко усилили призывы к использованию ядерного оружия, объясняя миллионам граждан рф, что "третья мировая вероятна и не беспроигрышна".

«Или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю более реалистичным сценарий третьей мировой», — заявила в эфире Владимира Соловьева руководитель Russia Today Маргарита Симоньян.





Теперь же Симоньян объясняет, что неудача с демилитаризацией Украины, где очевидно буксует военная кампания, не заставит Владимира Путина «сложить лапки». Включенной в санкционные списки Запада, Симоньян не впервые доверяют быть рупором самых воинственных планов Кремля. В январе 2021 года она де-факто анонсировала силовой сценарий в Украине, обратившись с призывом: «Россия -матушка, забери Донбасс домой!».Теперь же Симоньян объясняет, что неудача с демилитаризацией Украины, где очевидно буксует военная кампания, не заставит Владимира Путина «сложить лапки».

«Что в конце концов, все это закончится ядерным ударом мне представляется все же более вероятным, чем такой развитие событий. К ужасу моему», - сказала она.

«Мы в рай, а они просто сдохнут», — добавил к речи Симоньян Соловьев.

На «России 1» тем временем идут дальше, обещая, что европейские столицы превратятся в пыль раньше, чем кто-либо опомнится.

«Берлин — 106 секунд, до Парижа — 200 секунд», — таково подлетное время ракеты «Сармат» из Калининграда, сообщила Ольга Скабеева в программе «60 минут», демонстрируя слайд с баллистическими траекториями.

Гость Скабеевой, депутат от ЛДПР Алексей Журавлев, предложил целиться в Лондон.

«Один Сармат. Были британские острова, и нет британских островов», — пообещал он.

На предостережения о том, что «в такой войне не выживет никто», Журавлев ответил, что «Сармат» ракета «не сбиваемая».

«А у нас есть чем сбивать, посмотрим», — сказал он.

С точно такой же инициативой в Twitter выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Мы предупреждали об ударах по центрам принятия решений. Но они принимаются не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Бонне. Хотят удары по ним?»



Успехи пропаганды по введению населения в военный гипноз колоссальны: согласно «Левада-центру», почти 70% считают, что дела в стране идут "в верном направлении". Но пока россияне упиваются державной эйфорией, у тех, кто ближе к Кремлю, начинают дрожать коленки.



Некоторые в российских элитах всерьез напуганы, что Путин действительно решится использовать последний, ядерный козырь, рассказали Bloomberg источники среди кремлевских инсайдеров. По их словам, президент отказывается слушать предостережения, сжал и без того узкий круг советников и уверен, что народ готов страдать ради его представления национального величия.