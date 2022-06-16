Производство российских процессоров Baikal-S прекращается из-за санкций

Ряд крупных структур в российской федерации, включая «Сбербанк», рассчитывали на значительные партии российских серверных процессоров Baikal-S, чтобы исполнить требования по "импортозамещению".
Однако теперь российским компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов, поскольку альтернативы не будет. «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу процессоров Baikal-S, поскольку с компанией отказался сотрудничать тайваньский производитель TSMC
Ранее у «Байкал Электроникс» были большие планы на рынок процессоров. Так, до конца года намечалось заказать у тайваньской TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить показатель вдвое.
Однако Тайвань присоединился к международным экономическим санкциям против россии из-за нападения на Украину.
/>Санкции, введенные после начала войны в Украине, запрещают россии импортировать лучшее оборудование для запуска современного и конкурентоспособного производства микросхем.
На поставку оборудования для производства чипов по технологиям 65 и 90 нанометров действует эмбарго.
Большинство крупнейших мировых производителей чипов, включая Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью прекратили поставки в россию после того, как США, Великобритания и Европа ввели экспортный контроль за продукцией. Это привело к дефициту более крупных и простых чипов, которые применяются при производстве автомобилей, бытовой техники и вооружений. Также радикально сократились поставки более современных полупроводников, используемых в ИТ-оборудовании и электронике.
Однако теперь российским компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов, поскольку альтернативы не будет. «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу процессоров Baikal-S, поскольку с компанией отказался сотрудничать тайваньский производитель TSMC
Ранее у «Байкал Электроникс» были большие планы на рынок процессоров. Так, до конца года намечалось заказать у тайваньской TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить показатель вдвое.
Однако Тайвань присоединился к международным экономическим санкциям против россии из-за нападения на Украину.
/>Санкции, введенные после начала войны в Украине, запрещают россии импортировать лучшее оборудование для запуска современного и конкурентоспособного производства микросхем.
На поставку оборудования для производства чипов по технологиям 65 и 90 нанометров действует эмбарго.
Большинство крупнейших мировых производителей чипов, включая Intel, Samsung, TSMC и Qualcomm, полностью прекратили поставки в россию после того, как США, Великобритания и Европа ввели экспортный контроль за продукцией. Это привело к дефициту более крупных и простых чипов, которые применяются при производстве автомобилей, бытовой техники и вооружений. Также радикально сократились поставки более современных полупроводников, используемых в ИТ-оборудовании и электронике.
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