Производство боеприпасов: министры НАТО планируют встретиться с руководителями оборонных компаний

07:21 13 июня Киев, Украина





Известно, что союзники Киева изучают возможности продолжения поставок военного оборудования Украине. Правительства призывают оборонные компании увеличивать производство, в то время как компании требуют четких и долгосрочных сигналов о спросе, чтобы оправдать инвестиции в новые производственные мощности, цепочки поставок и персонал. Министры обороны стран НАТО планируют провести встречу с руководителями 25 ведущих оборонных компаний Запада 15 июня. Целью встречи является дальнейшее развитие производства боеприпасов.Известно, что союзники Киева изучают возможности продолжения поставок военного оборудования Украине. Правительства призывают оборонные компании увеличивать производство, в то время как компании требуют четких и долгосрочных сигналов о спросе, чтобы оправдать инвестиции в новые производственные мощности, цепочки поставок и персонал.

"Среди представителей оборонной промышленности есть надежда, что эта встреча станет шагом вперед в работе над будущим планом действий. Однако, как сообщили изданию источники, официальная повестка дня встречи пока не обнародована, и конкретных результатов не предвидится", - говорится в публикации.

Среди приглашенных - преимущественно чиновники и руководители оборонных компаний, производящих различные виды боеприпасов, такие как ракеты и реактивные снаряды.



Встреча с представителями промышленности "будет особенно сосредоточена на боеприпасах, определяющих исход боя", сообщил накануне встречи один из чиновников НАТО.



Со стороны европейской оборонной промышленности приглашены бельгийская FN Herstal, французско-итальянская MBDA, финская Patria, немецкая Rheinmetall, норвежская Nammo, KNDS - объединение немецкой KMW и французской Nexter, итальянская Leonardo, а также турецкая Roketsan.



Ожидается также участие представителей некоторых отраслей промышленности с восточного фланга НАТО - болгарского Арсенала и пражской Чехословацкой группы.



США будут представлены компаниями Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые производят ракетные комплексы Javelin, HIMARS и Patriot, поставляемые украинским Вооруженным силам.



В список приглашенных компаний также войдут производители беспилотников, такие как турецкая Baykar и португальская Tekever, а также британская BAE Systems, румынская Romarm, хорватский производитель боевых танков Đuro Đaković Grupa, эстонская Milrem Robotics и бельгийская Thales.