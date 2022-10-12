Производители HIMARS анонсировали новые модели с дальностью полета до 1000 км

15:39 12 октября Киев, Украина

Производители системы HIMARS, Lockheed Martin представили на выставке вооружения AUSA 2022 ракеты M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью полета до 1000 км.



Об этом сообщает Janes.



По словам вице-президента Lockheed Martin Полы Хартли, первые испытания ракеты запланированы на 2023 год. Тогда же запланирован выпуск таких ракет. На производство 54 тестовых ракет PrSM для M142 HIMARS и M270 MLRS было выделено более $70 млн.



Сообщается, что производитель планирует модернизировать ракеты благодаря технологии Precision Strike Missile (PrSM) в четыре этапа. Увеличение дальности поражения ракет до 1000 км намечено на четвертый этап, и это зависит от утверждения плана в армии США (ориентировочно до конца октября 2022 года).



Lockheed Martin официально заявляет о плановой дальности поражения до 650 км, а имеющиеся баллистические ракеты ATACMS могут поражать цели на 300-километровом расстоянии.



Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о четырех новых HIMARS в Украине.