Производитель шин Bridgestone уйдет из рф в течение нескольких месяцев

Японская компания — производитель шин Bridgestone начала процесс поиска покупателя на свои активы в рф. Ожидается, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.
Bridgestone присутствовал на российском рынке с 1998 года, на ее заводе в Ульяновске и в московском офисе более 1000 рабочих мест, после начала войны в Украине Bridgestone объявила о заморозке новых инвестиций в рф и приостановке деятельности завода в Ульяновске.
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