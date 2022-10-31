Производитель шин Bridgestone уйдет из рф в течение нескольких месяцев

16:08 31 октября Киев, Украина

Японская компания — производитель шин Bridgestone начала процесс поиска покупателя на свои активы в рф. Ожидается, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

"После принятого в марте решения приостановить всю производственную деятельность в россии, а также заморозить любые новые инвестиции и приостановить весь экспорт в россию, компания тщательно обдумала долгосрочное решение в интересах своих сотрудников, клиентов и поставщиков и начала процесс поиска покупателя на свои активы в рф", - Bridgestone

Bridgestone присутствовал на российском рынке с 1998 года, на ее заводе в Ульяновске и в московском офисе более 1000 рабочих мест, после начала войны в Украине Bridgestone объявила о заморозке новых инвестиций в рф и приостановке деятельности завода в Ульяновске.