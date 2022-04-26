Проект Северный поток-2: Норвегия умывает руки

20:06 26 ноября Киев, Украина

Санкции



США распространяются не только на “Северный поток – 2”, но и организации, имеющие хоть какое-то отношение к проекту, по этой причине норвежская компания DNV GL, свернула деятельность и отказалась от дальнейшего предоставления своих услуг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как пояснила Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), ее работа по проекту “Северный поток – 2” заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Эта деятельность включала мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.





При этом недостроенный участок газопровода находится в водах Дании, и согласно правилам местного регулятора, Датского энергетического агентства (DEA), компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что газопровод соответствует действующему законодательству страны.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой сказано, что проекты российских газопроводов “Северный поток – 2” и “Турецкий поток” направлены на подрыв энергетической безопасности Европы.



Напомним, ранее США расширили санкции против российского газопровода “Северный поток – 2”. Санкции теперь будут применяться, в том числе против компаний, предоставляющих услуги, мощности или финансирование для улучшения или установки оборудования судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря.



Согласно директивам, опубликованным в октябре Государственным департаментом США, компании должны прекратить оказание услуг по предоставлению или эксплуатации судов, участвующих в прокладке труб для трубопровода в течение 30 дней.



США ввели санкции против “Северного потока – 2” в конце 2019 года. После этого европейские подрядчики “Газпрома”, которые занимались укладкой трубопровода, прекратили работу и отозвали суда, например, швейцарская компания AllSeas.

Российские власти тогда заявили, что РФ способна самостоятельно достроить газопровод. После этого в США появились еще несколько проектов санкций против “Северного потока – 2”, которые предлагали конгрессмены: первый был предложен сенаторами, а второй, более мягкий, подготовили члены палаты представителей.