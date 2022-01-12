Проект Гималайского моста разжигает новую напряженность между Китаем и Индией

17:08 12 Январь Киев, Украина





Аналитик Дэмиен Саймон недавно поделился спутниковым снимком района, на котором была видна конструкция в виде моста, соединяющая два берега озера Пангонг Цо. Напряженность между Индией и Китаем снова нарастает в гималайском регионе Ладакх из-за нового моста , построенного китайцами на берегу озера Пангонг Цо в восточной части Ладакха. Аналитики говорят о возможности продолжения стычек между двумя ядерными государствами.Аналитик Дэмиен Саймон недавно поделился спутниковым снимком района, на котором была видна конструкция в виде моста, соединяющая два берега озера Пангонг Цо.

Глава отдела исследований мира и конфликтов Уппсальского университета Швеции профессор Ашок Суэйн заявил, что это явный признак того, что Китай не планирует уходить из районов Индии, которые он взял под свой контроль в 2020 году.



Суэйн подчеркивает, что Индии не хватает военной мощи, чтобы подтолкнуть Китай к согласию на деэскалацию. Он говорит, что президент Китая Си Цзинпин одерживает верх в эскалации пограничного конфликта, в то время как политический расчет премьер-министра Индии Нарендры Моди заставляет его преуменьшать китайскую агрессию, и в этом контексте размежевание — лучшее, на что Индия может надеяться.



Это противостояние в холодном гималайском регионе также происходит на фоне обвинений Пекина в возведении поселений на индийской стороне. Индия раскритиковала Китай за строительство моста в восточном Ладакхе, который, по утверждению Министерства иностранных дел Индии, возводился на территориях, «которые вот уже около 60 лет находятся под незаконной оккупацией китайцами».



Подтверждая исследование, Ариндам Багчи, официальный представитель MИД Индии, сказал: «Администрация внимательно следит за утверждениями о том, что Китай строит мост через озеро Пангонг. Земля, на которой строится этот мост, была незаконно оккупирована. Китаем на протяжении 60 лет».



Резко отреагировав на обвинения Индии, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге для СМИ сказал: «Я хочу подчеркнуть, что строительство инфраструктуры Китая на его территории полностью подпадает под его суверенитет и направлено на защиту территориального суверенитета и безопасности Китая».

Давно тлеющий спор



Фундаментальной причиной напряженности между двумя странами, по словам старшего научного сотрудника и содиректора Китая, Восточной Азии в Центре Стимсона Юн Суна, является спор о территории, и обе стороны хотят продвинуть свои позиции и укрепить свои претензии. Сунь сказал, что китайцы также могут предъявить свои собственные жалобы на наращивание вооружений Индией в спорном регионе. В результате получается классическая инфраструктурная гонка, сродни гонке вооружений.



Эксперты говорят, что цель этого нового моста — ускорить военные действия в случае необходимости, сократив расстояние до другой стороны примерно на 125 километров. Ранее в 2020 году Китай столкнулся с неудачей, когда индийская армия взяла под свой контроль хребет Кайлаш на южном берегу озера Пангонг Цо.



Майкл Кугельман, заместитель директора азиатской программы и старший сотрудник по Южной Азии в Центре Вильсона, сказал, что новая транспортная инфраструктура для китайских войск имеет большое значение, поскольку она укрепляет позиции Китая вдоль границы в случае очередного столкновения с Индией.

«Поскольку граница четко не определена и оспаривается в разных местах, любой новые действия, даже рассматриваемые в отдельности, как совершенно безобидные, могут быть восприняты другой стороной как провокация. Вот почему диалог будет необходим, особенно между военными, чтобы предотвратить возможность нового кризиса», — добавил Кугельман.

Правин Сони, бывший офицер индийской армии и автор многих книг, рассказал, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК ) создает постоянную среду обитания, учебные позиции и оперативную базу на границах Ладакха.

«В настоящее время около 75 процентов озера принадлежит Китаю, и, согласно замыслу нового китайского моста, кажется, что оно занимает все озеро», — утверждает Сони.

Еще одной причиной возобновления напряженности в отношениях между Индией и Китаем являются новые карты, составленные Индией, где Ладакх показан как территория Союза, а некоторые части, на которые претендует Китай, показаны как территории Индии.



Кроме того, аналитики говорят, что такая операция китайской стороны в «серой зоне» может достичь порогового значения в любое время и стать прелюдией к войне в ближайшем будущем. По оценке Сони, НОАК будет готова к конфликту к 2023 году, и тогда фактически вступление в войну станет лишь вопросом времени.



Напряженное противостояние



Апарна Панде, научный сотрудник и директор Инициативы Гудзоновского института по будущему Индии и Южной Азии, подчеркнула, что всегда будет напряженность на границе между двумя ядерными странами, в которых друг напротив друга стоят более 200 000 военнослужащих.

"Чем агрессивнее Китай будет вести себя на границе, в Южной Азии и в регионе Индийского океана, тем больше Индия будет сопротивляться и сближаться с США и их союзниками. Чем менее агрессивен Китай, тем больше Индия будет продолжать политику хеджирования и балансирования", - подчеркивает Панде.

Вопреки мнению Панде, Крейг Синглтон, адъюнкт-научный сотрудник Фонда защиты демократии — беспристрастной исследовательской группы, занимающейся вопросами внешней политики и национальной безопасности, — сказал, что китайские лидеры явно обеспокоены углубляющимися связями Нью-Дели с Вашингтоном, не говоря уже о Токио и Канберре.



Сохраняя активное присутствие на границе с Индией и ища рычаги воздействия на Нью-Дели, Китай может пытаться вынудить руководство Индии пойти на политические уступки.



Синглтон считает, что Китай пытается установить рычаги влияния на Индию, отрицая ее территориальную целостность, не занимаясь бессмысленным экспансионизмом. Однако остается неясным, насколько далеко Пекин готов зайти, противодействуя Нью-Дели, в то время как его лидеры сталкиваются с серьезными внутренними экономическими проблемами и все больше оказываются в изоляции на мировой арене.