Продолжаются ночные беспорядки во Франции: задержано 3200 человек

16:42 03 июля Киев, Украина

Шесть суток во Франции не утихают ночные беспорядки. На борьбу с протестующими привлечено огромное количество полицейских. Как сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманина, только за пять дней со вторника, 27 июня, по воскресенье, 2 июля, были арестованы около 3200 человек.

Он подчеркнул, что 60% задержанных не имеют криминального прошлого.

Средний возраст арестованных – 17 лет. Среди них есть дети 12-13 лет, которые совершали поджоги и нападали на полицию или других должностных лиц.

В ночь на понедельник, 3 июля, в связи с нарушением порядка было задержано 157 человек, в том числе 20 – в Париже. Как пишет BFM TV, это гораздо меньше, чем в предыдущие ночи и может свидетельствовать о постепенной нормализации ситуации.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон призвал МВД сохранить "массированное присутствие" полиции на местах, чтобы гарантировать "возвращение в покой".

Напомним, массовые уличные беспорядки во Франции начались вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего Наэля М. Они охватили Париж и пригород, а также ряд других городов.

Группы протестующих грабили магазины, поджигали автомобили и мусорные баки. Для охраны общественного порядка привлекли 45 тысяч правоохранителей.

Согласно официальной версии, юноша, находясь за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию правоохранителя, из-за чего по нему открыли огонь. Начато расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия. Полицейский, выстреливший в подростка, был взят под стражу.