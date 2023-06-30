Продление полномочий генсека НАТО Столтенберга является "завершенным делом" - СМИ

14:34 30 июня Киев, Украина





Американский чиновник сказал, что продление полномочий генерального секретаря является "завершенным делом". На вопрос, так ли это, высокопоставленный дипломат из Западной Европы ответил "да", добавив, что это "будет официально оформлено на следующей неделе". Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный чиновник НАТО также подтвердили, что в Альянсе существует консенсус по продлению полномочий Столтенберга. Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется в должности еще на один год, пишет Politico со ссылкой на информацию четырех источников, знакомых с этим решением. Продление его полномочий является "завершенным делом".Американский чиновник сказал, что продление полномочий генерального секретаря является "завершенным делом". На вопрос, так ли это, высокопоставленный дипломат из Западной Европы ответил "да", добавив, что это "будет официально оформлено на следующей неделе". Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы и высокопоставленный чиновник НАТО также подтвердили, что в Альянсе существует консенсус по продлению полномочий Столтенберга.

"Я считаю, что мы приближаемся к этому, и все союзники, безусловно, хотели бы видеть его в должности", - сказал изданию высокопоставленный дипломат из Северной Европы.

По его словам, Столтенберг является лучшим человеком в должности Генерального секретаря, не в последнюю очередь учитывая нынешнюю сложную среду безопасности.

"Надеюсь, на следующей неделе у нас будут хорошие новости", — сказал дипломат.

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает пост главы НАТО с 2014 года, и его мандат уже неоднократно продолжался. По данным Politico, члены Альянса потратили месяцы на поиски его преемника, рассматривая кандидатуры таких лидеров, как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прежде чем остановить свой выбор на нынешнем генеральном секретаре.



Лондонская газета Times сообщила в среду, 28 июня, что объявление о том, что Столтенберг останется в должности, будет сделано "уже на следующей неделе".



Сам Столтенберг долгое время утверждал, что не активно лоббировал свое пребывание в Брюсселе. Отвечая на вопрос о своих планах на пресс-конференции во вторник, 27 июня, он сказал, что его позиция не изменилась.