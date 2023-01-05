Продавала части умерших для тренингов: в США за решеткой оказалась владелица похоронного бюро

09:32 05 января Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



США в штате Колорадо суд отправил на 20 лет в тюрьму за обман родных умерших владелицу похоронного бюро Меган Гесс. Суд установил, что женщина вместе с матерью брали деньги за кремацию с людей, вместо этого расчленяли тела и продавали для медицинских тренингов.Об этом сообщает Reuters.

Гесс владела фирмой Donor Services и похоронным бюро Sunset Mesa. Находились они в одном здании в городке Монтроуз.

Внимание к бизнесу женщины привлекло расследование журналистов Reuters, несколько лет назад опубликовавших большие тексты о торговле телами в США. Дело в том, что в стране строго запрещено покупать или продавать такие органы как сердца, почки и сухожилия для трансплантации. Их могут только подарить.



В то же время ни один федеральный закон не регулирует продажи тел или их частей для использования в исследованиях или образовании, а поэтому почти любой человек, как объясняли журналисты, независимо от квалификации, может расчленить и продавать человеческие останки.





Именно этим пробелом и пользовалась Гесс и ее 69-летняя мать Ширли Кох.

С родных умерших в похоронном бюро Гесс брали тысячу долларов за кремацию, которую так и не проводили. Женщины продавали медицинским компаниям, ничего не знавших о происхождении приобретенного, руки, ноги, головы и туловища умерших.



Отправляли также тела и части тел, которые принадлежали умершим от инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ и гепатит В и С. Компаниям об этом также не сообщали.



Иногда кремацию предлагали делать бесплатно в обмен на пожертвования частей тела. Такая функция была доступна прямо на сайте компании, когда его впервые посещали журналисты Reuters.



Родным Гесс и Кох выдавали урны с прахом разных людей.

“Наша милая мама, они ее расчленили. У нас нет слов, чтобы описать это преступление… Мы пришли сегодня, чтобы услышать щелчок наручников”, – сказала в суде Эрин Смит, одна из 26 потерпевших по делу.

"Когда Меган украла сердце моей мамы, она разбила мое", - сказала другая потерпевшая Нэнси Овергофф.

Кроме 20 лет тюрьмы для Гесс, суд также отправил ее мать Ширли Кох в тюрьму на 15 лет за мошенничество.



Судья Кристин Аргуэлло назвала дело "наиболее эмоционально изнурительным", которое она когда-либо рассматривала.