Продавала части умерших для тренингов: в США за решеткой оказалась владелица похоронного бюро

В США в штате Колорадо суд отправил на 20 лет в тюрьму за обман родных умерших владелицу похоронного бюро Меган Гесс. Суд установил, что женщина вместе с матерью брали деньги за кремацию с людей, вместо этого расчленяли тела и продавали для медицинских тренингов.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Гесс владела фирмой Donor Services и похоронным бюро Sunset Mesa. Находились они в одном здании в городке Монтроуз.
Внимание к бизнесу женщины привлекло расследование журналистов Reuters, несколько лет назад опубликовавших большие тексты о торговле телами в США. Дело в том, что в стране строго запрещено покупать или продавать такие органы как сердца, почки и сухожилия для трансплантации. Их могут только подарить.
В то же время ни один федеральный закон не регулирует продажи тел или их частей для использования в исследованиях или образовании, а поэтому почти любой человек, как объясняли журналисты, независимо от квалификации, может расчленить и продавать человеческие останки.
Именно этим пробелом и пользовалась Гесс и ее 69-летняя мать Ширли Кох.
С родных умерших в похоронном бюро Гесс брали тысячу долларов за кремацию, которую так и не проводили. Женщины продавали медицинским компаниям, ничего не знавших о происхождении приобретенного, руки, ноги, головы и туловища умерших.
Отправляли также тела и части тел, которые принадлежали умершим от инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ и гепатит В и С. Компаниям об этом также не сообщали.
Иногда кремацию предлагали делать бесплатно в обмен на пожертвования частей тела. Такая функция была доступна прямо на сайте компании, когда его впервые посещали журналисты Reuters.
Родным Гесс и Кох выдавали урны с прахом разных людей.
Кроме 20 лет тюрьмы для Гесс, суд также отправил ее мать Ширли Кох в тюрьму на 15 лет за мошенничество.
Судья Кристин Аргуэлло назвала дело "наиболее эмоционально изнурительным", которое она когда-либо рассматривала.
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