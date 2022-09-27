Продавал паспорта россиянам: полиция арестовала главу президентской охраны Уругвая

11:28 27 сентября Киев, Украина

Уругвайская полиция разоблачила преступную группировку, организовавшую схему незаконной выдачи паспортов страны сотням российских граждан. Среди преступников оказался глава президентской охраны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Глава президентской охраны Алехандро Астеcиано подозревается в участии в преступной группе, создававшей фальшивые свидетельства о рождении, из которых следовало, что родители их обладателей - граждане Уругвая. С помощью этих подложных документов россияне получали уругвайские паспорта и другие уругвайские удостоверения личности", - сообщила прокурор Уругвая Габриэллп Фосатти.

Астесиано, как утверждается, с помощью своих контактов в государственных структурах способствовал обработке фальшивых свидетельств о рождении. О том, кто воспользовался его услугами, как долго действовала эта группа не сообщается. По словам прокурора, речь идет о десятках и сотнях людей, получивших уругвайские паспорта.



С комментарием по этому делу выступил президент Уругвая Лакалье Поу, который заявил, что он "крайне удивлен" обвинениями в адрес человека, которого он знает много лет и которому полностью доверяет. Он дал гарантии невмешательства в работу следствия.



По данным местной прессы, глава президентской охраны в прошлом был объектом расследований, связанных с мошенничеством, коррупцией и воровством.