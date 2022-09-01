Проблемы российского автопрома усугубляются: Китай остановил поставки двигателей для КамАЗа

Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигателей КамАЗу, которые в россии ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы «НефАЗ».
Об этом «Известиям» рассказали три источника, знакомых с ситуацией.
Один из собеседников издания указал, что власти Китая предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции.
Прекращение сотрудничества с китайским поставщиков нарушило планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей. Завод собирался ставить дизельные моторы Weichai на грузовики классического поколения К3, была собрана первая такая машина для линейки КамАЗ-43118. В следующем году также планировалась разработка еще одного нового тягача на газе.
Помимо этого, в россии в КамАЗа и Weichai есть совместное предприятие, которое занимается производством индустриальных и судовых двигателей. В августе 50-процентрная доля российского автоконцерна перешла компании «Хит Моторз Рус», которой владеет товарищество из Казахстана.
В КамАЗе изданию сообщили, что в 2023 году начнется выпуск КамАЗ-54901 на СПГ поколения К5. На него будут ставить камазовский рядный шестицилиндровый двигатель Р6, доработанный для работы на газе. А пока завод продолжит производить Камазы-5490 на СПГ из серии К4 и технику поколения К3 с устаревшим газовым двигателем 820 (V8).
После начала войны в Украине российский КамАЗ попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии. Некоторые страны ввели ограничения против гендиректора завода Сергея Когогина и госкорпорации «Ростех», которая владеет 47,1% акций предприятия.
Весной у КамАЗа возник дефицит американских двигателей Cummins, немецких коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch.
Один из собеседников издания указал, что власти Китая предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции.
Прекращение сотрудничества с китайским поставщиков нарушило планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей. Завод собирался ставить дизельные моторы Weichai на грузовики классического поколения К3, была собрана первая такая машина для линейки КамАЗ-43118. В следующем году также планировалась разработка еще одного нового тягача на газе.
Помимо этого, в россии в КамАЗа и Weichai есть совместное предприятие, которое занимается производством индустриальных и судовых двигателей. В августе 50-процентрная доля российского автоконцерна перешла компании «Хит Моторз Рус», которой владеет товарищество из Казахстана.
В КамАЗе изданию сообщили, что в 2023 году начнется выпуск КамАЗ-54901 на СПГ поколения К5. На него будут ставить камазовский рядный шестицилиндровый двигатель Р6, доработанный для работы на газе. А пока завод продолжит производить Камазы-5490 на СПГ из серии К4 и технику поколения К3 с устаревшим газовым двигателем 820 (V8).
После начала войны в Украине российский КамАЗ попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии. Некоторые страны ввели ограничения против гендиректора завода Сергея Когогина и госкорпорации «Ростех», которая владеет 47,1% акций предприятия.
Весной у КамАЗа возник дефицит американских двигателей Cummins, немецких коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch.
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