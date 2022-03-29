Проблемы Крыма с дефицитом воды остаются нерешенными

Обещанные синоптиками дожди в октябре не повлияли на решение проблемы с вододефицитом в оккупированном Симферополе.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Согласно отчету Гидрометцентра Крыма, выпавшие в октябре осадки не улучшили ситуацию в водохранилищах полуострова, а минувший месяц выдался аномально теплым.
"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское - 0.587 млн куб.м, Симферопольское - 0.347 млн куб.м, Счастливое - 0.112 млн куб.м, Чернореченское - 0.0, Партизанское - 0.0", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу ноября составил 43.829 млн куб. м, что на 8.611 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - отметили синоптики.
На прошлой неделе Крым.Реалии сообщали, что Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть. Аналогичная ситуация наблюдается в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Согласно отчету Гидрометцентра Крыма, выпавшие в октябре осадки не улучшили ситуацию в водохранилищах полуострова, а минувший месяц выдался аномально теплым.
"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское - 0.587 млн куб.м, Симферопольское - 0.347 млн куб.м, Счастливое - 0.112 млн куб.м, Чернореченское - 0.0, Партизанское - 0.0", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу ноября составил 43.829 млн куб. м, что на 8.611 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - отметили синоптики.
На прошлой неделе Крым.Реалии сообщали, что Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть. Аналогичная ситуация наблюдается в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров.
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