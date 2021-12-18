Проблему с водой в Крыму россияне хотят решить бурением скважин в Азовском море

Под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды и российские геологи намерены достать ее оттуда и направить в крымский водоканал.
Об этом в четверг, 18 марта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что параллельно ведется работа по разведке дополнительных источников воды.
Вице-премьер пояснил, что это мощный проект, который, как ожидается, позволит кардинально решить вопрос с обеспечением водой всего полуострова.
Хуснуллин пояснил, что под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды.
Хуснуллин пояснил, что под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды.
При этом он также уточнил, что "объемы этой воды будут понятны к июлю".
Напомним, что в Крыму наблюдается критический недостаток пресной воды, из-за чего ограничивают ее поставки жителям полуострова. Уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.
Напомним, что в Крыму наблюдается критический недостаток пресной воды, из-за чего ограничивают ее поставки жителям полуострова. Уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.
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