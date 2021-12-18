Проблему с водой в Крыму россияне хотят решить бурением скважин в Азовском море

18:28 18 Март Киев, Украина

Под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды и российские геологи намерены достать ее оттуда и направить в крымский водоканал.

Об этом в четверг, 18 марта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас ведется активная работа по улучшению водоснабжения Крыма. Для этого строятся водоводы, а также бурятся артезианские скважины. Мы уже технически готовы запускать Бештерек-Зуйский водовод, а к 15 апреля планируем открыть около пяти дополнительных скважин", - заявил Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что параллельно ведется работа по разведке дополнительных источников воды.

"Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дня Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что это мощный проект, который, как ожидается, позволит кардинально решить вопрос с обеспечением водой всего полуострова.



Хуснуллин пояснил, что под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды.

"Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос - на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть воду по методу добычи нефти, (...) то мы в крымский водоканал попробуем подать эту воду", - ответил Хуснуллин на вопрос президента о возможностях метода.

При этом он также уточнил, что "объемы этой воды будут понятны к июлю".



Напомним, что в Крыму наблюдается критический недостаток пресной воды, из-за чего ограничивают ее поставки жителям полуострова. Уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.