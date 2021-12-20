Пробка из кораблей : Суэцкий канал заблокирован севшим на мель судном

20:14 25 Март Киев, Украина

24 марта, контейнеровоз застрял в южной части Суэцкого канала, тем самым полностью заблокировав движение другим судам.

Об этом сообщает BBC.

Пока что все усилия по разблокировке канала не принесли успеха. Вокруг работают буксиры и драги, но Ever Given завяз в песке слишком глубоко.

По мнению экспертов в сфере судоходства, если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход через южную часть Африки, что добавит примерно неделю к общему маршруту. Специалисты уже прогнозируют мировой логистический кризис из-за инцидента в Суэцком канале.

Сейчас на месте событий работают одновременно пять буксиров, которые пытаются сдвинуть Ever Given с мели – при этом допускается, что на это может уйти несколько недель.