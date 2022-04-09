Призывники или контрактники: кого Путин отправит в Таджикистан

Сергей Лавров и Владимир Путин подтвердили готовность России помочь Таджикистану в рамках договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
После этого в Facebook появились посты о том, что российских военнослужащих уже начали перебрасывать на базу в Душанбе. Идет ли речь о призывниках? - Непонятно.
Об этом рассказали представители российских организаций «Гражданин и армия» и «Союза комитетов солдатских матерей России».
Среди прочих о возможном участии российских военных в конфликте написал в Facebook журналист Алексей Слащев. Он рассказал о том, что тульские десантники пакуют рюкзаки «и ждут очереди на посадку в самолет в Душанбе».
«Там объявлена мобилизация, набрали 20% –– остальные в России работают. Интересно Лавров хорошо понимает последствия?» –– добавил он.
Сейчас пост Слащева уже недоступен.
На территории Таджикистана с 2004 года находится 201-ая военная база России. Сергей Кривенко, координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» напоминает, что по нормативам Россия имеет право увеличивать штат на своих базах. Он считает реалистичным, что в ближайшее время Минобороны направит войска в Таджикистан.
В том числе речь может идти о военнослужащих по призыву. Согласно положению о прохождении военной службы, после первичной подготовки солдаты могут быть привлечены для участия в боевых действиях.
«До 2008 года у нас основной упор был на военнослужащих по призыву. Сейчас основной боевой силой являются военнослужащие по контракту, но полный переход затянулся», –– указывает Кривенко.
Глава «Союза комитетов солдатских матерей России» Валентина Мельникова убеждена –– об отправке призывников в Таджикистан не может идти речи. По ее словам, с 2014 года к правозащитникам не было ни одного обращения по поводу вербовки призывников.
«Во время конфликта на Донбассе мы прекратили массовые попытки вербовать новобранцев: напрягли военную прокуратуру. Мы тогда были в шоке. Сразу подняли тревогу, когда начали перебрасывать через Керченский пролив. Мы родителей предупреждали, чтобы объяснили сыновьям, что нужно отказываться», –– рассказывает она.
Сейчас для того, чтобы отправить призывника на военную базу за рубежом, он должен заключить добровольный контракт. Впрочем, Мельникова рассказывает, что в середине 2000-ых были случаи, когда командир подписывал контракт за солдата. «Была программа: от командиров требовали, чтобы было много контрактников. Они тогда обманывали призывников, подписывали контракт за них. Теперь система набора на контракт действует нормально», –– комментирует она.
С штатом военнослужащих на российский базах за рубежом все давно решено, считает Мельникова. В России служат 400 тысяч контрактников, которых достаточно для обеспечения потребностей в обороне –– нужды в призывниках нет.
«Возможно, есть смена: у одних контракты заканчиваются, приезжают другие. Там служит много местных, по закону о воинской обязанности они контрактники. Не исключено, что в Душанбе будут добирать до максимального штатного запаса. И офицеров отправят наверняка, в том числе, из погранслужбы», –– заключает Мельникова.
Напомним, Эмомали Рахмон на заседании Совета безопасности поручил призвать 20 тысяч резервистов для укрепления границы. Пограничные войска Таджикистана сообщили, что после боев со сторонниками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ –– «МБХ медиа») на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Под контролем радикального движения «Талибан» уже находятся шесть районов провинции Бадахшан, а также район Андхой провинции Фарьяб. Руководство «Талибана» утверждает, что занимает 75–80% территории Афганистана.
Среди прочих о возможном участии российских военных в конфликте написал в Facebook журналист Алексей Слащев. Он рассказал о том, что тульские десантники пакуют рюкзаки «и ждут очереди на посадку в самолет в Душанбе».
«Там объявлена мобилизация, набрали 20% –– остальные в России работают. Интересно Лавров хорошо понимает последствия?» –– добавил он.
Сейчас пост Слащева уже недоступен.
На территории Таджикистана с 2004 года находится 201-ая военная база России. Сергей Кривенко, координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» напоминает, что по нормативам Россия имеет право увеличивать штат на своих базах. Он считает реалистичным, что в ближайшее время Минобороны направит войска в Таджикистан.
В том числе речь может идти о военнослужащих по призыву. Согласно положению о прохождении военной службы, после первичной подготовки солдаты могут быть привлечены для участия в боевых действиях.
«До 2008 года у нас основной упор был на военнослужащих по призыву. Сейчас основной боевой силой являются военнослужащие по контракту, но полный переход затянулся», –– указывает Кривенко.
Глава «Союза комитетов солдатских матерей России» Валентина Мельникова убеждена –– об отправке призывников в Таджикистан не может идти речи. По ее словам, с 2014 года к правозащитникам не было ни одного обращения по поводу вербовки призывников.
«Во время конфликта на Донбассе мы прекратили массовые попытки вербовать новобранцев: напрягли военную прокуратуру. Мы тогда были в шоке. Сразу подняли тревогу, когда начали перебрасывать через Керченский пролив. Мы родителей предупреждали, чтобы объяснили сыновьям, что нужно отказываться», –– рассказывает она.
Сейчас для того, чтобы отправить призывника на военную базу за рубежом, он должен заключить добровольный контракт. Впрочем, Мельникова рассказывает, что в середине 2000-ых были случаи, когда командир подписывал контракт за солдата. «Была программа: от командиров требовали, чтобы было много контрактников. Они тогда обманывали призывников, подписывали контракт за них. Теперь система набора на контракт действует нормально», –– комментирует она.
С штатом военнослужащих на российский базах за рубежом все давно решено, считает Мельникова. В России служат 400 тысяч контрактников, которых достаточно для обеспечения потребностей в обороне –– нужды в призывниках нет.
«Возможно, есть смена: у одних контракты заканчиваются, приезжают другие. Там служит много местных, по закону о воинской обязанности они контрактники. Не исключено, что в Душанбе будут добирать до максимального штатного запаса. И офицеров отправят наверняка, в том числе, из погранслужбы», –– заключает Мельникова.
Напомним, Эмомали Рахмон на заседании Совета безопасности поручил призвать 20 тысяч резервистов для укрепления границы. Пограничные войска Таджикистана сообщили, что после боев со сторонниками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ –– «МБХ медиа») на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Под контролем радикального движения «Талибан» уже находятся шесть районов провинции Бадахшан, а также район Андхой провинции Фарьяб. Руководство «Талибана» утверждает, что занимает 75–80% территории Афганистана.
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