Призывники или контрактники: кого Путин отправит в Таджикистан

14:25 11 июля Киев, Украина

Сергей Лавров и Владимир Путин подтвердили готовность России помочь Таджикистану в рамках договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

После этого в Facebook появились посты о том, что российских военнослужащих уже начали перебрасывать на базу в Душанбе. Идет ли речь о призывниках? - Непонятно.