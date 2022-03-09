16:20 10 Июнь Киев, Украина





Верховный представитель Евросоюза Жозеп



Соответствующее заявление в четверг, 10 июня, было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ЕС. Евросоюз критикой отреагировал на решение суда РФ признать штабы Навального экстремистскими организациями.Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков.Соответствующее заявление в четверг, 10 июня, было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

"Вчерашнее решение московского суда о признании организаций Алексея Навального "экстремистскими группами" знаменует собой серьезные усилия властей России по подавлению независимой политической оппозиции и антикоррупционных расследований, а также по устранению влияния политических сетей господина Навального накануне выборов в Государственную думу в сентябре", - заявил Боррель.

Он отметил, что это необоснованное решение подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в российской конституции.

"Это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков", - отметил Боррель.

Он также от имени ЕС призвал власти России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые страна взяла на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ.



Напомним, Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы политика Алексея Навального.