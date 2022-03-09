Евросоюз критикой отреагировал на решение суда РФ признать штабы Навального экстремистскими организациями.
Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков.
Соответствующее заявление в четверг, 10 июня, было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.
Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков.
Соответствующее заявление в четверг, 10 июня, было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.
Он отметил, что это необоснованное решение подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в российской конституции.
Он также от имени ЕС призвал власти России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые страна взяла на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ.
Напомним, Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы политика Алексея Навального.
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