Прививка Путину: президент РФ намерен вакцинироваться одной из трех российских вакцин

12:11 23 Март Киев, Украина

Дмитрий Песков рассказал о намерениях Владимира Путина сделать вакцинацию одной из российских вакцин. Вакцинация российского президента будет не публичной.

Об этом сообщает Газета.ру.



"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", - сказал Песков.



Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.



"Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента", — отметил он.



При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.

"Одной из трех [российских вакцин] он привьется... Президент делает очень многое для пропаганды вакцины. А что касается вакцинации на камеры — он не сторонник", — заявил Песков, отметив, что Путину "это не нравится".