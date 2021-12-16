Прививка Путину: президент РФ намерен вакцинироваться одной из трех российских вакцин

Дмитрий Песков рассказал о намерениях Владимира Путина сделать вакцинацию одной из российских вакцин. Вакцинация российского президента будет не публичной.
Об этом сообщает Газета.ру.
"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.
"Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента", — отметил он.
При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.
"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.
"Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента", — отметил он.
При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.
Накануне Путин рассказал, что намерен вакцинироваться от COVID-19. При этом он назвал вакцинацию россиян задачей номер один.
В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".
В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".
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