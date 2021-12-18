12:50 09 Апрель Киев, Украина

Привитые препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca шведы требуют материальную компенсацию из-за возникших у них побочных эффектов после вакцинации. На сегодняшний день известно о двух летальных исходах.

Об этом пишет ТАСС.

"Мы пока не занимаемся предоставлением какой-либо компенсации. Это требует более длительного расследования", - сказал заместитель директора страховой кассы по вопросам лекарственных препаратов Андерс Хультман.

Граждане, добивающиеся компенсации, были провакцинированы COVID-препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.



Кампания по вакцинации в Швеции стартовала в конце декабря 2020 года. На сегодня 16% жителей получили хотя бы одну инъекцию.