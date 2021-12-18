Привитые препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca шведы требуют материальную компенсацию из-за возникших у них побочных эффектов после вакцинации. На сегодняшний день известно о двух летальных исходах.
Об этом пишет ТАСС.
Граждане, добивающиеся компенсации, были провакцинированы COVID-препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Кампания по вакцинации в Швеции стартовала в конце декабря 2020 года. На сегодня 16% жителей получили хотя бы одну инъекцию.
Кампания по вакцинации в Швеции стартовала в конце декабря 2020 года. На сегодня 16% жителей получили хотя бы одну инъекцию.
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