07:31 31 января Киев, Украина

Присутствие представителей частной военной компании "Вагнер" на передовой в Донецкой области характеризует, что у вооруженных сил рф дела обстоят плохо.



Об этом заявил младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает Sky News.

"Присутствие ЧВК "Вагнера" на передовой на Донбассе явно свидетельствует о том, насколько плохи дела у президента рф владимира путина и российских вооруженных сил", - сказал он.

Представитель Шотландской национальной партии Дэйв Дуган спросил Хиппи, почему правительство предоставило замороженные активы главе группы ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.



По словам Дугана, средства были разморожены, чтобы он мог возбудить дело против британского журналиста. Хиппи не смог ответить на этот вопрос и переадресовал этот вопрос в Минфин Британии.



Ранее Министерство финансов Великобритании рассматривало возможность внесения изменений в санкции, которые позволили основателю "Вагнера" Евгению Пригожину, несмотря на санкции, подать в суд на британского журналиста-расследователя Элиота Гиггинса.



США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели санкции против председателя Татарстана.