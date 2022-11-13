Присутствие российских войск создает социальное напряжение в Беларуси

08:29 13 ноября Киев, Украина

В районах Брестской области Беларуси, где размещаются вновь прибывшие военные рф, значительно усиливается социальное напряжение. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей Facebook-странице в воскресенье, 13 ноября.

В Брестской области республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются вновь прибывшие подразделения вооруженных сил рф, значительно усиливается социальное напряжение. Местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, нуждающимся в лечении.

Как уже сообщалось, в Беларуси проводятся мероприятия по подготовке и приему российского военного контингента из числа мобилизованных.