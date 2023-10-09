Приостановка полетов: Авиакомпании Европы и США реагируют на ситуацию в Израиле

Крупные авиакомпании Европы и США приостановили полеты в Израиль и из Израиля. Десятки рейсов на прибытие и отправку в тель-авивском аэропорту им. Бен-Гуриона были отменены или задержаны после начала военных действий в стране.
Об этом сообщает Associated press.
Американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines приостановили полеты после рекомендаций Государственного департамента США по путешествиям в регион, ссылаясь на возможность терроризма и гражданских беспорядков. American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив до пятницы.
Авиакомпания United сообщила, что разрешила два запланированных рейса из Тель-Авива в субботу и воскресенье, а следующие рейсы в Тель-Авив будут приостановлены, пока условия не улучшатся.
Авиакомпании в Европе и Азии также приостановили полеты на фоне боевых действий, предлагая пассажирам возмещение и отменив плату за перебронирование билетов.
Авиакомпания Air France заявила, что приостановила полеты в Тель-Авив "до дальнейшего сообщения" после координации с французскими и израильскими властями.
Немецкая авиакомпания Lufthansa, приостановившая полеты в Тель-Авив, заявила в понедельник, что решение по приостановке рейсов авиакомпании и дочерних компаний было принято "в связи с все еще непонятным развитием ситуации с безопасностью в Израиле и после интенсивного анализа ситуации". В группу Lufthansa входят Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, а также сама Lufthansa.
Главный перевозчик Гонконга, авиакомпания Cathay Pacific Airways, заявила, что "в связи с последней ситуацией в Израиле", она отменяет свои рейсы в Тель-Авив, запланированные на вторник и четверг. Компания пообещала, что в пятницу она предоставит очередную информацию перед еженедельным рейсом в израильский город, который состоится в воскресенье.
Венгерская лоукост компания Wizz Air заявила, что отменяет все рейсы в Тель-Авив и обратно "в дальнейшее сообщение".
Рейсы также были упразднены британской авиакомпанией Virgin Atlantic. Авиакомпания British Airways заявила, что планирует продолжать выполнять рейсы в Израиль "в ближайшие дни с измененным временем вылета".
Голландский перевозчик KLM заявил об отмене рейсов в Тель-Авив "до среды включительно".
Американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines приостановили полеты после рекомендаций Государственного департамента США по путешествиям в регион, ссылаясь на возможность терроризма и гражданских беспорядков. American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив до пятницы.
Авиакомпания United сообщила, что разрешила два запланированных рейса из Тель-Авива в субботу и воскресенье, а следующие рейсы в Тель-Авив будут приостановлены, пока условия не улучшатся.
Авиакомпании в Европе и Азии также приостановили полеты на фоне боевых действий, предлагая пассажирам возмещение и отменив плату за перебронирование билетов.
Авиакомпания Air France заявила, что приостановила полеты в Тель-Авив "до дальнейшего сообщения" после координации с французскими и израильскими властями.
Немецкая авиакомпания Lufthansa, приостановившая полеты в Тель-Авив, заявила в понедельник, что решение по приостановке рейсов авиакомпании и дочерних компаний было принято "в связи с все еще непонятным развитием ситуации с безопасностью в Израиле и после интенсивного анализа ситуации". В группу Lufthansa входят Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, а также сама Lufthansa.
Главный перевозчик Гонконга, авиакомпания Cathay Pacific Airways, заявила, что "в связи с последней ситуацией в Израиле", она отменяет свои рейсы в Тель-Авив, запланированные на вторник и четверг. Компания пообещала, что в пятницу она предоставит очередную информацию перед еженедельным рейсом в израильский город, который состоится в воскресенье.
Венгерская лоукост компания Wizz Air заявила, что отменяет все рейсы в Тель-Авив и обратно "в дальнейшее сообщение".
Рейсы также были упразднены британской авиакомпанией Virgin Atlantic. Авиакомпания British Airways заявила, что планирует продолжать выполнять рейсы в Израиль "в ближайшие дни с измененным временем вылета".
Голландский перевозчик KLM заявил об отмене рейсов в Тель-Авив "до среды включительно".
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