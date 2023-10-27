Принуждение, вербовка и давление: реальность службы в российской армии

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в россии ежемесячно мобилизуют 20 000 человек, используя "различные методы". Эти методы включают принуждение должников и представителей "неблагонадежных категорий" к военной службе и вербовку контрактников.
Одновременно в россии продолжается плановая мобилизация, а также широко распространена практика «принудительного заключения контракта» с бывшими военнослужащими, которых вызывают под видом «проверки» в военкоматы и вынуждают подписать контракт под угрозой уголовного преследования и других мер наказания.
Юсов подчеркнул, что в таких обстоятельствах нельзя говорить о мотивации этих людей в плане их убеждений или «патриотизма», особенно когда речь идет о экономически депрессивных регионах.
Напомним, официальные лица США, ссылаясь на данные разведки, еще в августе оценивали потери российской армии в 300 000 человек. При этом в США предупредили, что потери рф оценить сложно, поскольку москва их упорно занижает и игнорирует.
Юсов подчеркнул, что в таких обстоятельствах нельзя говорить о мотивации этих людей в плане их убеждений или «патриотизма», особенно когда речь идет о экономически депрессивных регионах.
Напомним, официальные лица США, ссылаясь на данные разведки, еще в августе оценивали потери российской армии в 300 000 человек. При этом в США предупредили, что потери рф оценить сложно, поскольку москва их упорно занижает и игнорирует.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии