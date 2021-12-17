Принудительный труд уйгуров: палата представителей США приняла закон, ограничивающий импорт товаров из Китая

Палата представителей США приняла закон, ограничивающий импорт из китайского региона Синьцзян в связи с жестоким обращением китайских властей с уйгурским мусульманским меньшинством.
Члены палаты представителей США проголосовали за принятие «Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров», который требует от китайских корпораций предоставит доказательства о том, что любые товары, импортированные из региона, не были произведены с использованием принудительного труда .
« В Синьцзяне и по всему Китаю, миллионы людей подвергаются вопиющим нарушениям прав человека: от простого дисциплинарного надзора до массовых пыток, включая одиночное заключение и принудительную стерилизацию. А также зафиксированы многочисленные случаи запугивание журналистов и активистов, которые посмели раскрыть правду», - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Китай отверг обвинения в отношении своего обращения с уйгурами. Никаких немедленных комментариев по поводу голосования в Палате представителей из Пекина не последовало .
Сенат США ранее одобрил аналогичную меру, и теперь необходимо будет согласовать эти две меры .
Данный законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом. Отметим, что на сегодняшний день нет информации о том, пользуется ли он поддержкой Белого дома .
Голосование состоялось вскоре после того, как Белый дом объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Ранее этим летом правительство США ввело аналогичные ограничения на импорт некоторых товаров из Китая, в том числе материалов для солнечных панелейю.
Китай назвал эти ограничения «бандитскими ».
Члены палаты представителей США проголосовали за принятие «Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров», который требует от китайских корпораций предоставит доказательства о том, что любые товары, импортированные из региона, не были произведены с использованием принудительного труда .
« В Синьцзяне и по всему Китаю, миллионы людей подвергаются вопиющим нарушениям прав человека: от простого дисциплинарного надзора до массовых пыток, включая одиночное заключение и принудительную стерилизацию. А также зафиксированы многочисленные случаи запугивание журналистов и активистов, которые посмели раскрыть правду», - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Китай отверг обвинения в отношении своего обращения с уйгурами. Никаких немедленных комментариев по поводу голосования в Палате представителей из Пекина не последовало .
Сенат США ранее одобрил аналогичную меру, и теперь необходимо будет согласовать эти две меры .
Данный законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом. Отметим, что на сегодняшний день нет информации о том, пользуется ли он поддержкой Белого дома .
Голосование состоялось вскоре после того, как Белый дом объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Ранее этим летом правительство США ввело аналогичные ограничения на импорт некоторых товаров из Китая, в том числе материалов для солнечных панелейю.
Китай назвал эти ограничения «бандитскими ».
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