Принудительная мобилизация в рф: заключенные "готовы заразиться ВИЧ, чтобы не воевать"

15:02 08 августа Киев, Украина

Россия несет большие потери живой силы в развязанной ею войне на территории Украины. Чтобы пополнять армию, не вызывая негативной реакции в обществе, на фронт стали принудительно отправлять заключенных из российских колоний. Из-за нежелания воевать те идут на крайние меры. В частности, есть случаи, когда заключенные готовы заразиться ВИЧ. Об этом сообщает российский Telegram-канал Можем объяснить.

Отмечается, что Министерство обороны рф приказало Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) составить списки пригодных к службе. При этом на войну против Украины готовы отправить всех, кроме ВИЧ-инфицированных, педофилов, террористов и организаторов вооруженных формирований.

Сразу несколько источников в региональных аппаратах ФСИН подтвердили начало принудительной отправки на фронт заключенных. Сообщения об этой ситуации также распространяются с конца июля в чатах среди заключённых родственников.

По информации росСМИ, 2 августа от директора ФСИН Аркадия Гостева поступило указание направить результаты опроса осужденных и осмотра их личных дел с указанием перечня пригодных к службе. Пока известно, что к принудительной мобилизации готовятся в колониях Новосибирской, Саратовской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей.

Источник, осведомленный о ситуации в колониях Новосибирской области, рассказал, что на фронт забирают почти всех, кроме ВИЧ-инфицированных. При этом никакого согласия у заключенных не спрашивают.

"Забирают всех, кроме ВИЧ-инфицированных. Теперь заключенных не спрашивают о согласии. Некоторые ищут экстремальные варианты, вплоть до умышленного получения ВИЧ-статуса во избежание отправки в военную зону", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что подобная принудительная "мобилизация" фактически узаконена в рф. Президент рф Владимир путин в конце июня подписал соответствующие поправки в законы.

Ранее сообщалось, что в россии началась массовая вербовка на фронт женщин из колоний, и они идут воевать охотнее мужчин. По свидетельствам пленных зеков, женщины воюют в составе Минобороны рф в подразделениях штурмовиков, у многих из них позывной "Волчица".