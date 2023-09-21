Принц Саудовской Аравии о последствиях ядерной угрозы
16:34 21 сентября Киев, Украина
Наследный принц
Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд выразил серьезную обеспокоенность относительно возможности использования ядерного оружия любой страной. В интервью Fox News он подчеркнул, что такой шаг будет иметь крайне негативные последствия и приведет к войне с остальным миром.
"Любая страна, решившая использовать ядерное оружие, должна осознавать, что это будет равносильно объявлению войны всему миру. Не должно быть повторения страшных событий, подобных Хиросиме. Если мы видим гибель 100 000 человек, это уже является признаком конфликта с мировым сообществом", - подчеркнул принц бин Салман.
Принц также выразил опасения относительно потенциального приобретения Ираном ядерного оружия и заявил, что в таком случае Саудовская Аравия
может почувствовать необходимость в наличии ядерного вооружения с целью обеспечения безопасности и сохранения баланса сил.
"Мы серьезно беспокоимся по поводу возможности ядерной вооруженности какой-либо страны. Это негативный шаг, и важно понимать, что ядерное оружие не следует приобретать, так как его использование несет в себе неоправданный риск", - подчеркнул принц.
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