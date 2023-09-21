Принц Саудовской Аравии о последствиях ядерной угрозы

"Любая страна, решившая использовать ядерное оружие, должна осознавать, что это будет равносильно объявлению войны всему миру. Не должно быть повторения страшных событий, подобных Хиросиме. Если мы видим гибель 100 000 человек, это уже является признаком конфликта с мировым сообществом", - подчеркнул принц бин Салман.