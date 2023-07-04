Пригожину вернули изъятые после обысков деньги и технику - СМИ

Главарю ЧВК "Вагнер" пригожину вернули 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов, пять золотых слитков, а также технику, изъятые после обысков
по уголовному делу о вооруженном мятеже.
Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, сам владелец ЧВК при этом не присутствовал, забирать миллиарды прибыл водитель пригожина с официальной доверенностью.
При этом, отмечает «Фонтанка», изначально следователи не хотели возвращать изъятые ценности и деньги.
Именно так выглядит "справедливость и правосудие" в россии - можно сбить несколько вертолётов, убить людей, поехать на танках захватывать города, а потом просто получить за это отмену уголовного дела и возврат конфискованного.
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