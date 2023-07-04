Пригожину вернули изъятые после обысков деньги и технику - СМИ

15:50 04 июля Киев, Украина

по уголовному делу о вооруженном мятеже. Главарю ЧВК "Вагнер" пригожину вернули 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов, пять золотых слитков, а также технику, изъятые после обысков

Об этом сообщает «Фонтанка».



По информации издания, сам владелец ЧВК при этом не присутствовал, забирать миллиарды прибыл водитель пригожина с официальной доверенностью.





При этом, отмечает «Фонтанка», изначально следователи не хотели возвращать изъятые ценности и деньги

«Но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы», — пишут журналисты.

Именно так выглядит "справедливость и правосудие" в россии - можно сбить несколько вертолётов, убить людей, поехать на танках захватывать города, а потом просто получить за это отмену уголовного дела и возврат конфискованного.