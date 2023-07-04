Пригожин заявил, что его мятеж был "войной с предателями" и пообещал "дальнейшие победы"

15:21 04 июля Киев, Украина





В первом за неделю аудиообращении пригожин отметил, что одной из целей его "марша за справедливость" была якобы "мобилизация общества", а также "борьба с предателями". Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что попытка мятежа, которую устроили его наемники в россии в июне, являлась частью борьбы "с предателями".В первом за неделю аудиообращении пригожин отметил, что одной из целей его "марша за справедливость" была якобы "мобилизация общества", а также "борьба с предателями".

"Я хочу, чтобы вы понимали - наш "Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось", - отметил он.

Кроме того, пригожин пообещал новые победы, не конкретизировав, о чем идет речь.