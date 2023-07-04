Пригожин заявил, что его мятеж был "войной с предателями" и пообещал "дальнейшие победы"

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что попытка мятежа, которую устроили его наемники в россии в июне, являлась частью борьбы "с предателями".
В первом за неделю аудиообращении пригожин отметил, что одной из целей его "марша за справедливость" была якобы "мобилизация общества", а также "борьба с предателями".
В первом за неделю аудиообращении пригожин отметил, что одной из целей его "марша за справедливость" была якобы "мобилизация общества", а также "борьба с предателями".
Кроме того, пригожин пообещал новые победы, не конкретизировав, о чем идет речь.
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