Пригожин в списках пассажиров: в россии разбился частный самолет, погибли 10 человек

22:03 23 августа Киев, Украина

В россии возле села Куженкино Бологовского района Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. 10 пассажиров, находившихся на борту самолета, погибли.



Об этом идет речь в сообщении Следственного комитета россии.

"На место крушения выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, а также проведены все мероприятия по установлению причин аварии", — говорится в сообщении.

Ранее российское информагентство ТАСС со ссылкой на МЧС рф сообщило, что частный самолет, потерпевший крушение, направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.

Телеграм-каналы публикуют видео падения самолета и места крушения.

По данным сервиса «Флайтрадар», самолет пригожина не снижался перед падением. Борт пропал с радаров во время набора высоты.

В "Росавиации" сообщили, что среди списка летевших на Embraer был и владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин. Пока неизвестно, находился ли пригожин на борту.



В МЧС рф сообщили, что на борту находились 10 человек, 3 из которых - члены экипажа.



Близкий к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone пишет, что самолет был сбит огнем из ПВО Минобороны рф. Официального доказательства данной информации нет.