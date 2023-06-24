Пригожин отреагировал на спецобращение путина к народу

13:15 24 июня Киев, Украина

В ответ на пламенную речь президента путина о предательстве и любви к россии Евгений Пригожин привел более убедительные аргументы. Глава ЧВК Вагнер заявил, что "сдаваться никто не будет". Об этом свидетельствует аудиообращение Пригожина на Telegram-канале ЧВК.

"По поводу измены родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии... Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной – мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все положенные на них деньги разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву", - подчеркнул он.

Напомним, Пригожин в ночь на субботу, 24 июня, опубликовал новое голосовое сообщение, в котором заявил, что его бойцы пересекли госграницу рф "во всех местах" и уже входят в Ростов.