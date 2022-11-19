Приговор по делу MH17: Нидерланды вызывают российского посла из-за неприемлемого ответа на приговор

Министерство иностранных дел Нидерландов вызывает посла россии из-за "неприемлемого" ответа на приговор по делу об уничтожении рейса Malaysia Airlines, который вынес суд в Гааге 17 ноября 2022 года.
Об этом сообщает Parool.
Как напоминает издание, суд приговорил двух бывших агентов российских спецслужб к пожизненному заключению. Вместе с боевиком "ДНР" они признаны виновными в умышленном сбитии рейса MH17.
Об этом сообщает Parool.
Как напоминает издание, суд приговорил двух бывших агентов российских спецслужб к пожизненному заключению. Вместе с боевиком "ДНР" они признаны виновными в умышленном сбитии рейса MH17.
После заседания Совета министров Нидерландов днем 18 ноября министр иностранных дел Вопке Гукстра заявил, что россия "некорректно и неприлично выражается в отношении правовой системы Нидерландов". По его словам, "мир перекинулся с ног на голову, а реакция рф является "неприемлемой, если не учитывать, что россия сейчас нарушает все принципы закона и международного права".
По словам Гукстры, очень важно, чтобы Нидерланды отреагировали на российскую позицию. При этом он отметил, что не знает, вызовут ли российских послов и другие страны.
Напомним, вчера суд признал вину россии за сбитый Боинг MH17. Трое обвиняемых заочно приговорены к пожизненному заключению, один оправдан
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