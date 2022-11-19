Приговор по делу MH17: Нидерланды вызывают российского посла из-за неприемлемого ответа на приговор

19:40 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Parool.



Как напоминает издание, суд приговорил двух бывших агентов российских спецслужб к пожизненному заключению. Вместе с боевиком "ДНР" они признаны виновными в умышленном сбитии рейса MH17. Министерство иностранных дел Нидерландов вызывает посла россии из-за "неприемлемого" ответа на приговор по делу об уничтожении рейса Malaysia Airlines, который вынес суд в Гааге 17 ноября 2022 года.Об этом сообщает Parool.Как напоминает издание, суд приговорил двух бывших агентов российских спецслужб к пожизненному заключению. Вместе с боевиком "ДНР" они признаны виновными в умышленном сбитии рейса MH17.

"В ответ на приговор МИД россии заявил, что сожалеет, что суд "проигнорировал принципы беспристрастности по делу MH17". россияне также называют это решение политически мотивированным. россия не намерена экстрадировать граждан, осужденных заочно", — пишет издание.

После заседания Совета министров Нидерландов днем 18 ноября министр иностранных дел Вопке Гукстра заявил, что россия "некорректно и неприлично выражается в отношении правовой системы Нидерландов". По его словам, "мир перекинулся с ног на голову, а реакция рф является "неприемлемой, если не учитывать, что россия сейчас нарушает все принципы закона и международного права".