Приднестровье может стать очагом опасности, - Служба безопасности Молдовы

13:42 26 Январь Киев, Украина

Служба безопасности и информации Молдовы отслеживает и документирует активность подозрительных элементов в условиях обострения на границах со стороны РФ.

Об этом рассказал директор молдавской спецслужбы – Службы информации и безопасности Александр Есауленко.

«Определенные элементы, вызывающие подозрение у службы, находятся в поле наших контрразведывательных органов, и у нас хороший обмен информацией с прокуратурой и другими коллегами. Происходят следственные действия по документированию данных элементов», – рассказал Есауленко.

По словам руководителя СиБа, молдавские спецслужбы внимательно следят за развитием событий вокруг эскалации на украинских границах со стороны Российской Федерации, усилив межведомственное взаимодействие в секторе безопасности.



«Происходит эффективное общение с профильными подразделениями», – сказал директор СиБа.



Есауленко добавил, что фактором дестабилизации, в контексте кризиса на украинских границах, может стать сепаратистский регион Приднестровья, где незаконно дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРО).