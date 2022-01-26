Приднестровье может стать очагом опасности, - Служба безопасности Молдовы

Служба безопасности и информации Молдовы отслеживает и документирует активность подозрительных элементов в условиях обострения на границах со стороны РФ.
Об этом рассказал директор молдавской спецслужбы – Службы информации и безопасности Александр Есауленко.
По словам руководителя СиБа, молдавские спецслужбы внимательно следят за развитием событий вокруг эскалации на украинских границах со стороны Российской Федерации, усилив межведомственное взаимодействие в секторе безопасности.
«Происходит эффективное общение с профильными подразделениями», – сказал директор СиБа.
Есауленко добавил, что фактором дестабилизации, в контексте кризиса на украинских границах, может стать сепаратистский регион Приднестровья, где незаконно дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРО).
«Происходит эффективное общение с профильными подразделениями», – сказал директор СиБа.
Есауленко добавил, что фактором дестабилизации, в контексте кризиса на украинских границах, может стать сепаратистский регион Приднестровья, где незаконно дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРО).
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