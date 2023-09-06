Причиной пожаров на испанском Тенерифе мог стать умышленный поджог

09:40 21 августа Киев, Украина





Об этом пишет АР.



Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что информацию о возможном умышленном поджоге подтвердила полиция. Отмечается, что полиция начала расследование и открыла три отдельных производства. Подробности пока не разглашаются, но если окажется, что пожара спровоцировал курильщик или кто-то выбросил сигарету или неосторожно обращался с барбекю, то ему грозит тюрьма.



При этом Фернандо Клавихо заявил, что ситуация на Тенерифе улучшилась и спасателям удается успешно бороться со стихией.



По последним данным, лесные пожары на самом большом острове в составе Канарского архипелага охватили около 8,4 тыс. гектаров. Ранее власти признали, что пожар является одним из самых масштабных за последние 40 лет. Экстренные службы острова сообщили, что более 26 тысяч человек были эвакуированы из-за чрезвычайной ситуации.



С приближением прохладной погоды есть надежда поскорее обуздать огонь. Губернатор Тенерифе Роза Давила сообщила на пресс-конференции, На Канарских островах началось расследование по делу о возможном умышленном поджоге, который мог привести к масштабным лесным пожарам на курортном испанском острове Тенерифе.Об этом пишет АР.Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что информацию о возможном умышленном поджоге подтвердила полиция. Отмечается, что полиция начала расследование и открыла три отдельных производства. Подробности пока не разглашаются, но если окажется, что пожара спровоцировал курильщик или кто-то выбросил сигарету или неосторожно обращался с барбекю, то ему грозит тюрьма.При этом Фернандо Клавихо заявил, что ситуация на Тенерифе улучшилась и спасателям удается успешно бороться со стихией.По последним данным, лесные пожары на самом большом острове в составе Канарского архипелага охватили около 8,4 тыс. гектаров. Ранее власти признали, что пожар является одним из самых масштабных за последние 40 лет. Экстренные службы острова сообщили, что более 26 тысяч человек были эвакуированы из-за чрезвычайной ситуации.С приближением прохладной погоды есть надежда поскорее обуздать огонь. Губернатор Тенерифе Роза Давила сообщила на пресс-конференции,

что ночь на воскресенье была очень тяжелой, но благодаря работе пожарных результаты положительные.

Экстренные службы заявили, что качество воздуха в 19 районах разных городов неудовлетворительное. Людей призывали оставаться дома, а в случае необходимости выходить на улицу с маской для лица. Для тушения пожара привлекли более 400 пожарных и военных, а также — 23 водоносных вертолета и специальных самолетов.



Семь Канарских островов расположены у северо-западного побережья Африки и юго-западнее материковой Испании. По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, Испания возглавляет список стран ЕС, пострадавших в этом году от лесных пожаров, опережая Италию и Грецию. По данным агентства ЕС, на Испанию приходилось почти 40% из почти двух миллионов гектаров сожженных площадей в Европейском Союзе в 2022 году.