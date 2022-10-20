Причиной пожара в иранской тюрьме стал конфликт заключенных с силовиками - Reuters

17:39 20 октября Киев, Украина

Пожар в



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключенного, с которой удалось связаться журналистам издания.



Отмечается, что за два дня до пожара коридоры тюрьмы начало патрулировать подразделение, специализирующееся на подавлении беспорядков. Во время патрулирования они выкрикивали религиозные лозунги и грохотали дубинками по дверям камер. При этом, по данным издания, патрулированию не предшествовали какие-либо провокации со стороны заключенных и продолжались с четверга по субботу.



В ответ на патрули некоторые заключенные начали выкрикивать лозунги, направленные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и петь песни. Это вызвало жесткую реакцию со стороны силовиков. иранской тюрьме Эвин недалеко от Тегерана, жертвами которой стали по меньшей мере восемь человек, произошел после того, как силовики отреагировали на протест заключенных против появления патрулей в пенитенциарном заведении.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключенного, с которой удалось связаться журналистам издания.Отмечается, что за два дня до пожара коридоры тюрьмы начало патрулировать подразделение, специализирующееся на подавлении беспорядков. Во время патрулирования они выкрикивали религиозные лозунги и грохотали дубинками по дверям камер. При этом, по данным издания, патрулированию не предшествовали какие-либо провокации со стороны заключенных и продолжались с четверга по субботу.В ответ на патрули некоторые заключенные начали выкрикивать лозунги, направленные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и петь песни. Это вызвало жесткую реакцию со стороны силовиков.

"Reuters не удалось определить, почему полиция в борьбе с беспорядками была отправлена в тюрьму, какими были мотивы правительства для репрессий и как начался пожар. Но это усиливает чувство решимости власти подавить инакомыслие и предотвратить потерю контроля над Эвином или другими местами, занимавшими центральное место в борьбе Исламской Республики с обществом", - отмечает издание со ссылкой на четырех иранских правозащитников, с которыми пообщались журналисты.

По официальным данным иранских властей, в результате пожара в тюрьме, где содержатся политзаключенные, погибли восемь заключенных. При этом заключенные и правозащитники, с которыми удалось пообщаться с Reuters, предполагают, что жертв может быть значительно больше.