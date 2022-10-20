Причиной пожара в иранской тюрьме стал конфликт заключенных с силовиками - Reuters

Пожар в иранской тюрьме Эвин недалеко от Тегерана, жертвами которой стали по меньшей мере восемь человек, произошел после того, как силовики отреагировали на протест заключенных против появления патрулей в пенитенциарном заведении.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключенного, с которой удалось связаться журналистам издания.
Отмечается, что за два дня до пожара коридоры тюрьмы начало патрулировать подразделение, специализирующееся на подавлении беспорядков. Во время патрулирования они выкрикивали религиозные лозунги и грохотали дубинками по дверям камер. При этом, по данным издания, патрулированию не предшествовали какие-либо провокации со стороны заключенных и продолжались с четверга по субботу.
В ответ на патрули некоторые заключенные начали выкрикивать лозунги, направленные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и петь песни. Это вызвало жесткую реакцию со стороны силовиков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключенного, с которой удалось связаться журналистам издания.
Отмечается, что за два дня до пожара коридоры тюрьмы начало патрулировать подразделение, специализирующееся на подавлении беспорядков. Во время патрулирования они выкрикивали религиозные лозунги и грохотали дубинками по дверям камер. При этом, по данным издания, патрулированию не предшествовали какие-либо провокации со стороны заключенных и продолжались с четверга по субботу.
В ответ на патрули некоторые заключенные начали выкрикивать лозунги, направленные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и петь песни. Это вызвало жесткую реакцию со стороны силовиков.
По официальным данным иранских властей, в результате пожара в тюрьме, где содержатся политзаключенные, погибли восемь заключенных. При этом заключенные и правозащитники, с которыми удалось пообщаться с Reuters, предполагают, что жертв может быть значительно больше.
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