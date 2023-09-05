Прибыль Газпрома упала до минимума за 3 года

18:28 30 августа Киев, Украина

Чистая прибыль российской энергетической компании Газпром значительно уменьшилась в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным российского Forbеs, чистая прибыль российского Газпрома в первой половине 2023 года составила 296 млрд рублей, это в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года – 2,5 трлн.

Зампред правления компании Фамил Садыгов объяснил падение прибыли до минимума за три года влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро.



В свою очередь Bloomberg отмечает, что прибыль Газпрома упала из-за резкого снижения объемов поставок газа в Европу. Результат за январь-июнь оказался ниже среднерыночного прогноза в 363 млрд рублей.



Садыгов утверждает, что сокращение экспорта в Европу частично компенсировало увеличение поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также за счет эффективной работы нефтяного бизнеса.