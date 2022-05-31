При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг высокообогащенного урана - МАГАТЭ

Иран имеет в своем распоряжении около 43 килограммов оружейного урана, обогащенного до уровня 60%, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежеквартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Около 50 кг урана достаточно для создания ядерного оружия при уровне обогащения до 90%.
В сентябре 2021 года у Ирана было всего 10 кг высокообогащенного урана. Таким образом, примерно за полгода его запасы выросли вчетверо. А год назад у Ирана было всего 2,4 кг такого урана.
Западные СМИ отмечают, что запасы обогащенного урана страны теперь более чем в 18 раз превышают лимит, установленный в 2015 году (202,8 кг). По состоянию на 15 мая 2022 года Иран имел в своем распоряжении более 3,8 тысячи кг обогащенного урана. При этом Иран продолжает обогащение урана до уровней, превышающих лимит в 3,67%, предусмотренный в изначальной сделке. Так, Тегеран накопил уже 238 кг урана, обогащенного на 20%.
В другом документе МАГАТЭ, с которым также ознакомился Bloomberg, эксперты сообщают, что власти Ирана продолжают блокировать расследование происхождения следов урана, обнаруженных на ряде объектов.
В 2015 году Иран и страны «шестерки» (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Договор обязал Тегеран развивать ядерную программу исключительно в мирных целях. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
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