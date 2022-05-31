При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг высокообогащенного урана - МАГАТЭ

09:02 31 мая Киев, Украина

Иран имеет в своем распоряжении около 43 килограммов оружейного урана, обогащенного до уровня 60%, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежеквартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг урана, обогащенного на 60% - увеличение на 30% за последние три месяца», - говорится в докладе.

Около 50 кг урана достаточно для создания ядерного оружия при уровне обогащения до 90%.

В сентябре 2021 года у Ирана было всего 10 кг высокообогащенного урана. Таким образом, примерно за полгода его запасы выросли вчетверо. А год назад у Ирана было всего 2,4 кг такого урана.



Западные СМИ отмечают, что запасы обогащенного урана страны теперь более чем в 18 раз превышают лимит, установленный в 2015 году (202,8 кг). По состоянию на 15 мая 2022 года Иран имел в своем распоряжении более 3,8 тысячи кг обогащенного урана. При этом Иран продолжает обогащение урана до уровней, превышающих лимит в 3,67%, предусмотренный в изначальной сделке. Так, Тегеран накопил уже 238 кг урана, обогащенного на 20%.



В другом документе МАГАТЭ, с которым также ознакомился Bloomberg, эксперты сообщают, что власти Ирана продолжают блокировать расследование происхождения следов урана, обнаруженных на ряде объектов.

«Иран не предоставил объяснения, которое бы внушало доверие с технической точки зрения. Агентство не может подтвердить верность и полноту заявлений Ирана в соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях», - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.