При освещении Олимпийских игр в России оскорбили ЛГБТ-спортсменов - МОК требует объяснений

Во время комментариев Олимпиады 2020, российские дикторы и политики позволили себе оскорбительные высказывания в адрес спортсменов, принадлежащих к ЛГБ-сообществу. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) требует от них объяснений.
В заявлении МОК отмечается, что на Олимпийских играх "нет места дискриминации», и организация приветствует разнообразие и инклюзивность главных соревнований четырехлетия.
Ранее в программах «Время покажет» на «Первом канале» и «60 минут» на телеканале «Россия 1» их участники оскорбили британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, который на Олимпиаде завоевал золотую медаль, и трансгендерных участник соревнований по тяжелой атлетике, а также новозеландку Лорел Хаббард.
В частности, депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя участие в Играх в Токио представителей ЛГБТ, использовал слова «мразота» и «гомики», член высшего совета партии «Единая Россия» и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой назвал их «извращенцами», а ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, надев в эфире парик с двумя косичками, охарактеризовал трансгендеров как «психопатов», которых «надо лечить».
В заявлении МОК отмечается, что на Олимпийских играх "нет места дискриминации», и организация приветствует разнообразие и инклюзивность главных соревнований четырехлетия.
Ранее в программах «Время покажет» на «Первом канале» и «60 минут» на телеканале «Россия 1» их участники оскорбили британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, который на Олимпиаде завоевал золотую медаль, и трансгендерных участник соревнований по тяжелой атлетике, а также новозеландку Лорел Хаббард.
В частности, депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя участие в Играх в Токио представителей ЛГБТ, использовал слова «мразота» и «гомики», член высшего совета партии «Единая Россия» и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой назвал их «извращенцами», а ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, надев в эфире парик с двумя косичками, охарактеризовал трансгендеров как «психопатов», которых «надо лечить».
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