Президенты РФ и Египта договорились об активизации и координации действий для урегулирования ливийского кризиса

07:41 27 Декабрь Киев, Украина

Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились о важности активизации усилий и взаимной координации действий для урегулирования ливийского кризиса и помощи ливийскому народу.