Президенты РФ и Египта договорились об активизации и координации действий для урегулирования ливийского кризиса

Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились о важности активизации усилий и взаимной координации действий для урегулирования ливийского кризиса и помощи ливийскому народу.
В разговоре по телефону два лидера подчеркнули необходимость «борьбы с вооруженными ополченцами и террористическими организациями на территории Ливии, а также прекращения незаконного иностранного вмешательства в дела Ливии», говорится в заявлении официального представителя президента Египта Бассама Рэди.
Ас-Сиси подчеркнул, что Египет продолжит свои усилия для того, чтобы Ливия могла «преодолеть нынешний переходный этап и смогла свободно реализовать свои права выбора законных представителей ливийского народа».
Телефонный разговор состоялся в связи с переносом долгожданных президентских выборов в Ливии, первоначально назначенных на пятницу. Организаторы предложили новую дату - 24 января, но официального решения пока не принято.
Ранее в этом году Ливия избрала исполнительную власть для управления страной до проведения выборов, первоначально запланированных на 24 декабря.
Египет, граница которого с Ливией составляет 1200 км, прилагает все усилия, чтобы помочь восстановить безопасность и стабильность в соседней стране.
Ас-Сиси выразил стремление Каира углубить египетско-российские связи на всех уровнях, выделив ключевые проекты между обеими странами, в первую очередь египетскую атомную электростанцию Дабаа и российскую промышленную зону в Суэцком канале.
Президент Египта заявил, что такие проекты укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство между Египтом и Россией и способствуют укреплению дружеских связей и двустороннего сотрудничества в интересах двух народов.
В свою очередь президент Путин заявил, что его страна стремится развивать отношения с Египтом в рамках партнерства и стратегического сотрудничества.
Российская атомная энергетическая корпорация «Росатом» реализует АЭС Дабаа в провинции Матрух на севере Египта в соответствии с соглашением, подписанным между Египтом и Россией в 2015 году. Ожидается, что электростанция начнет вырабатывать электроэнергию в 2026 году.
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