Президент Азербайджана рассказал о перспективах мирного соглашения с Арменией

Я проинформировал президента Литвы о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что проведение мирных переговоров в конечном итоге принесет на Кавказ долгосрочный мир. Несмотря на то, что азербайджанские земли на протяжении многих лет – около 30 лет - находились под оккупацией, один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель, почти 20 процентов наших территорий находились под оккупацией, на захваченных территориях оккупантами были разрушены, можно сказать, вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники, мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и стараемся со своей стороны прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам.", - заявил Алиев.