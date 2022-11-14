Президентский пост в Словении впервые заняла женщина: Наташа Пирц Мусар

Во втором туре выборов президента Словении победила независимый кандидат, практикующий адвокат и гражданский активист 54-летняя Наташа Пирц Мусар.
После подсчета в воскресенье, 13 ноября, 99,99% бюллетеней, она получила поддержку 53,86% избирателей, следует из данных избиркома. Ее конкурент, экс-глава МИДа Анже Логар признал поражение - он получил 46,14% голосов.
Пирц-Мусар стала первым президентом-женщиной в Словении. В своей речи она пообещала "стать президентом для всех", защищать демократию и права человека, а также подчеркнула важность борьбы с изменениями климата. Она выразила желание, чтобы Словения стала страной, где пожилые люди будут обеспечены и услышаны и где молодые люди хотят остаться.
Наташа Пирц-Мусар - практикующий юрист. Она получила известность, представляя интересы бывшей первой леди США Мелании Трамп, которая в 2016 году вела судебную тяжбу против словенского таблоида, а также словенских и хорватских компаний, использовавших ее имя в рекламных целях без ее разрешения. Суд завершился победой Трамп.
После подсчета в воскресенье, 13 ноября, 99,99% бюллетеней, она получила поддержку 53,86% избирателей, следует из данных избиркома. Ее конкурент, экс-глава МИДа Анже Логар признал поражение - он получил 46,14% голосов.
Пирц-Мусар стала первым президентом-женщиной в Словении. В своей речи она пообещала "стать президентом для всех", защищать демократию и права человека, а также подчеркнула важность борьбы с изменениями климата. Она выразила желание, чтобы Словения стала страной, где пожилые люди будут обеспечены и услышаны и где молодые люди хотят остаться.
Наташа Пирц-Мусар - практикующий юрист. Она получила известность, представляя интересы бывшей первой леди США Мелании Трамп, которая в 2016 году вела судебную тяжбу против словенского таблоида, а также словенских и хорватских компаний, использовавших ее имя в рекламных целях без ее разрешения. Суд завершился победой Трамп.
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