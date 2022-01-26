Президентские выборы в Италии оказались безрезультатными после второго тура

Второй тур голосования за нового президента Италии во вторник не выявил победителя, что продлило неопределенность в отношении будущего премьер-министра Марио Драги и его правительства.
Более половины из почти 1000 проголосовавших депутатов, сенаторов и региональных представителей оставили свои бюллетени пустыми.
Третий тур голосования состоится сегодня.
Президентские выборы, как известно, трудно предсказать из-за тайного голосования, закулисных сделок и отсутствия официального списка кандидатов, которые можно сравнить с папским конклавом.
Ни одна политическая группировка не имеет большинства в парламенте.
Драги, бывший глава Европейского центрального банка, был назначен уходящим президентом Серджио Маттареллой в феврале 2021 года, когда Италия переживала рецессию, вызванную пандемией.
Именно Драги стал инициатором крупных реформ, особенно в налоговой и судебной системах, а также в системе государственного управления, которых требует Брюссель в обмен на почти 200 миллиардов евро (224 миллиарда долларов) в виде грантов и займов ЕС.
Многие международные инвесторы обеспокоены тем, что обремененная долгами Италия отстанет от жесткого графика реформ, если Драги уйдет.
Есть также много итальянских депутатов, которые боятся потерять свои места, если его уход спровоцирует досрочные выборы.
Другие говорят, что Драги как президент лучше сможет обеспечить политическую стабильность и хорошие отношения с Брюсселем, особенно если ультраправые победят на следующих выборах.
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