Президент Уганды жестко выступает против ЛГБТ: смертная казнь и заключение по новому закону

Президент Йовери Мусевени принял закон, вводящий строгие меры в отношении ЛГБТ-сообщества в стране.
Согласно новому закону, лица, идентифицирующие себя как ЛГБТ, могут быть подвергнуты смертной казни или пожизненному заключению.
Эту новость президент Уганды озвучил в своем Twitter-аккаунте.
В предыдущем месяце парламент Уганды принял законопроект, запрещающий гомосексуализм. Закон содержит положения, согласно которым людям, признающим свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, может грозить пожизненное заключение.
Документ также предусматривает применение смертной казни за "гомосексуальные действия при наличии обстоятельств, усугубляющих их тяжесть", включая насилие в отношении несовершеннолетних.
Люди, сдающие жилье для гомосексуальных отношений, могут быть осуждены на семь лет лишения свободы.
Этот новый законопроект стал предметом критики со стороны международных правозащитных организаций еще до его подписания президентом.
Согласно новому закону, лица, идентифицирующие себя как ЛГБТ, могут быть подвергнуты смертной казни или пожизненному заключению.
Эту новость президент Уганды озвучил в своем Twitter-аккаунте.
В предыдущем месяце парламент Уганды принял законопроект, запрещающий гомосексуализм. Закон содержит положения, согласно которым людям, признающим свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, может грозить пожизненное заключение.
Документ также предусматривает применение смертной казни за "гомосексуальные действия при наличии обстоятельств, усугубляющих их тяжесть", включая насилие в отношении несовершеннолетних.
Люди, сдающие жилье для гомосексуальных отношений, могут быть осуждены на семь лет лишения свободы.
Этот новый законопроект стал предметом критики со стороны международных правозащитных организаций еще до его подписания президентом.
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