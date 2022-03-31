Президент Туниса распустил парламент

08:28 31 марта Киев, Украина





«Сегодня, в этот исторический момент, я объявляю о роспуске Ассамблеи представителей народа, чтобы сохранить государство и его институты», — сказал он. Президент Туниса Кайс Сайед объявил в среду о роспуске парламента страны через восемь месяцев после того, как приостановил его работу в результате захвата власти в июле.«Сегодня, в этот исторический момент, я объявляю о роспуске Ассамблеи представителей народа, чтобы сохранить государство и его институты», — сказал он.



Он сделал это заявление на заседании Совета национальной безопасности, через несколько часов после того, как парламентарии провели пленарное заседание онлайн и проголосовали за законопроект против его «исключительных мер».



Саид осудил решение парламента как «попытку государственного переворота» и сказал, что виновные «предали» нацию.



Бывший профессор права, избранный в 2019 году на фоне общественного гнева против политического класса, 25 июля прошлого года отправил в отставку правительство, заморозил собрание и захватил широкие полномочия.



Позже он наделил себя полномочиями править и издавать законы посредством указа и захватил контроль над судебной системой, что его соперники сочли еще одним ударом по демократии на родине восстаний «арабской весны» 2011 года.



Поначалу шаги Саида приветствовали многие тунисцы, уставшие от часто зашедшей в тупик политической системы, возникшей в результате революции, свергнувшей давнего диктатора Зина эль-Абидина Бен Али.



Но все больше критиков говорят, что он вернул страну, которая также сталкивается с тяжелым экономическим кризисом, на опасный путь обратно к автократии.