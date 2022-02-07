Президент Туниса распускает главный судебный надзорный орган, обвиняя его в предвзятости

07:35 07 Февраль Киев, Украина





Высший совет судебной власти (ВСС) должен быть распущен, заявил президент в видеообращении, обвинив орган, ответственный за назначение судей, в коррупции и задержке политически мотивированных расследований, в том числе убийств левых активистов в 2013. Президент Туниса Кайс Саид распустил крупный независимый судебный надзорный орган, обвинив его в предвзятости и работе в особых интересах.Высший совет судебной власти (ВСС) должен быть распущен, заявил президент в видеообращении, обвинив орган, ответственный за назначение судей, в коррупции и задержке политически мотивированных расследований, в том числе убийств левых активистов в 2013.



Некоторые наблюдатели говорят, что правительство стремится подавить вдохновленную исламистами партию Эн-Нахда, которая контролировала парламент и различные правительства после революции 2011 года, свергнувшей Бен Али.

Эксперты утверждают, что Саид сосредоточил в своих руках всю исполнительную власть с 25 июля, когда он уволил своего премьер-министра и приостановил работу парламента.





В свою очередь, президент Саид и его сторонники настаивают на том, что его решения направлены на исправление демократического пути страны.



В субботу «Движение 25 июля», состоящее из его главных сторонников, призвало президента распустить ВСС чтобы «очистить» судебную систему от «коррумпированных магистратов».



«К сожалению, в этой стране некоторые судьи в судах манипулируют делом Чокри Белаида», — сказал Саид, имея в виду лидера левых, в которого в феврале 2013 года трижды выстрелили возле его дома.

«Это не первый судебный процесс, когда они годами пытаются скрыть правду», — добавил он.